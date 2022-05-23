اليوم العالمى للسلحفاة 2022.. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - واليوم العالمى للسلحفاة الموافق اليوم 23 مايو من كل عام هو يوم يتم فيه لفت الانتباه تجاه تعرض بعض أَنواع السَّلاحف إِلى الانقراض.

اليوم العالمي للسلحفاة

وفى اليوم العالمي للسلحفاة يجب معرفة أن السلاحف تعد أقدم المخلوقات على وجه الأرض، وقد تعرضت للانقراض، ما دعا الأمم المتحدة لتخصيص اليوم العالمى للسلحفاة منذ عام 2000، للحفاظ على هذا الكائن من الضياع.

اليوم العالمي للسلحفاة 2022

وكشفت الدراسات أن السلحفاة من أقدم أنواع الحيوانات التى ما زالت مستمرة فى العيش على سطح الأرض، مشيرة إلى أنه وجدت أول آثار للسلحفاة البرية قبل نحو 200 مليون سنة، فيما يعتقد أن السلحفاة البحرية أحدث منها فى الأرض ويبلغ عمرها 150 مليون عام.

اليوم العالمي للسلحفاة 2022

وأشارت الدراسات أن السلحفاة تتميز بجلدها المقوى بحراشيف قرنية حيث يمكنها العيش رغم مختلف الظروف المناخية، ولا تتأثر كثيراً بالكوارث الطبيعية.

اليوم الدولي للسلحفاه

وعلى الرغم بأن الاعتقاد السائد يؤكد أن السلاحف بطيئة جداً، إلا أن السلحفاة يمكنها السباحة فى الماء بسرعة كبيرة تصل إلى 35 كيلومترا فى الساعة الواحدة، ولهذا يحتفل بـ اليوم العالمى للسلحلفاة للحفاظ على هذا الكيان.