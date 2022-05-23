جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام أمريكية عن عثور اثنين من ركاب القوارب على جمجمة شاب، فى منطقة طالها الجفاف فى نهر مينيسوتا، الواقعة على بعد حوالى 110 أميال غرب مينيابوليس، بـ الولايات المتحدة الأمريكية، الصيف الماضى 2021.





وكشف المسؤولون أن الجمجمة عمرها 8000 عام، وتم العثور عليها بالقرب من القلب المقدس الأسبوع الماضى. وتمكن العلماء من تحديد تاريخ الجمجمة بالكربون، لافتين إلى أن الجمجمة تخص شابًا عاش بين 5500 و6000 قبل الميلاد. ولفت الخبراء إلى أن الشاب صاحب الجمجمة توفى متأثرا بجروح خطيرة فى الرأس، ويعد الشاب من أسلاف إحدى القبائل المحلية فى مينيابوليس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على جمجمة شاب توفى منذ 8 آلاف سنة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.