جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه بينما يكون تدخل الآباء فى الغالب مدفوعًا بتأثر من كلام الأمهات يكون تدخلهم الفردى قليلًا نسبيًّا.
وتابعت: "أما تدخل الأمهات السلبى فهو فى الأعم الأغلب المشكلة الكبرى وهو الذى يسبب العديد من المشكلات للزوجين بسبب التأثير المباشر لكل من أم الزوج وأم الزوجة على حياة الزوجين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: تدخل الأمهات فى الحياة الزوجية يسبب الكثير من المشكلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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