الإفتاء: تدخل الأمهات فى الحياة الزوجية يسبب الكثير من المشكلات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه بينما يكون تدخل الآباء فى الغالب مدفوعًا بتأثر من كلام الأمهات يكون تدخلهم الفردى قليلًا نسبيًّا.

وتابعت: "أما تدخل الأمهات السلبى فهو فى الأعم الأغلب المشكلة الكبرى وهو الذى يسبب العديد من المشكلات للزوجين بسبب التأثير المباشر لكل من أم الزوج وأم الزوجة على حياة الزوجين".