اختفاء العالم.. صورة العاصفة تحدث ضجة على مواقع التواصل بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصورة التى التقاطها المصور السعودى، سلمان العبدلى العنزى عاصفة ترابية هائلة ملئت سماء مدينة الرياض، حتى أن المنازل والشوارع اختفت تحتها، وكأنها تقتلع البيوت وفقًا للـ «العربية».

وقال المصور العنزى إنه انتظر ساعتين لقدوم العاصفة لتوثيق هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه رأى مشهدًا لا ينسى أشبه بالخيال.

وأشار سلمان العنزى إلى أن المشهد كان عظيمًا يستحق الانتظار والتوثيق.



ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من السعوديين من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وحصدت الكثير من المشاركات.