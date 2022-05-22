مفاجأة.. التغيرات المناخية تؤثر على عدد ساعات نوم البشر

جدة - نرمين السيد - باحثون فى جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، أوضحوا أن التغيرات المناخية ستؤدى إلى تآكل من 50 إلى 58 من النوم للشخص الواحد سنويا.

كما أوضح الباحثون أن تأثير درجة الحرارة على النوم، سيكون أكبر بالنسبة على المقيمين فى البلدان ذات الدخل المنخفض، وكذلك لدى كبار السن والإناث.

واستخدم الباحثون بيانات النوم العالمية التى تم جمعها من الأساور القائمة على مقياس التسارع لتتبع النوم، وتضمنت البيانات 7 ملايين سجل نوم ليلاً من أكثر من 47 ألف بالغ فى 68 دولة عبر جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

واقترحت الدراسة أنه فى الليالى الحارة جدا "أكثر من 30 درجة مئوية" ينخفض النوم بمعدل يزيد قليلاً عن 14 دقيقة، وتزداد أيضا احتمالية الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم مع ارتفاع درجات الحرارة.