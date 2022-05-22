لمستخدمى آيفون.. واتساب لن يعمل على هذه الهواتف فى أكتوبر القادم

جدة - نرمين السيد - يجهز تطبيق واتساب لإيقاف الدعم لعدد من هواتف آيفون التى تعمل بأنظمة تشغيل iOS 10 و iOS 11، حيث لن يعمل تطبيق الرسائل على هذه الهواتف فى وقت لاحق من العام الحالى بحسب «العربية».





وحذر واتساب مستخدمى آيفون الذين تعمل هواتفهم بأنظمة التشغيل iOS 10 و iOS 11، حيث أنهم بحاجة لتحديث أجهزة آيفون من أجل الاستمرار فى استخدام التطبيق بعد 24 أكتوبر القادم، وذلك وفقًا لمنصة «WABetaInfo». وأشارت الشركة فى مركز تعليمات واتساب إلى أنه يجب على مستخدمى آيفون بحاجة إلى استخدام نظام تشغيل iOS 12 أو إصدار أحدث من أجل الاستمرار فى استخدام التطبيق.

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