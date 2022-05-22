بمواصفات مميزة.. سعر هاتف «Vivo Y75» الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتف فيفو "Vivo Y75" يأتى بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل.

ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى إمكانية تزويد الهاتف بـ "4 جيجابايت" إضافية من ذاكرة الوصول العشوائى الافتراضية.

ويحتوى "Vivo Y75" على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا قوية مخصصة لصور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 44 ميجابيكسل، لديها ضبط تلقائي للصورة أيضا.

ويُطرح الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك، بوزن 172 جرام، وبأبعاد 160.87 × 74.28 × 7.36 ميلليمتر.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد "Vivo Y75" بلونين الأسود والأزرق، بسعر يبدأ من 269 دولار أى 4 آلاف و900 جنيه مصرى.