أحمد يونس يشوّق متابعيه لـ «صباحك ومطرحك»: أحلى بداية للأسبوع

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "أحلى بداية للأسبوع دايما بتكون مع صباحك ومطرحك على الراديو 9090، احجز مطرحك حالا عالهاشتاج بتاعنا #صباحنا_فرحة_ومطرحنا_سعادة، ويللا بينا ننطلق".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.