15 ألف نحلة تحتل أحد شوارع بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يكشف تجمع أسراب من النحل حيث يبلغ عددهم حوالى 15 ألف نحلة.

وظهر بالفيديو تجمع أسراب النحل خلال 15 دقيقة فى شارع روبرت ويتبورن جنوب تينيسايد، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وبالإضافة إلى ذلك هناك أعداد أخرى كانت تطاير بسرعة كبيرة، حتى تمكن مربى النحل جودى نيوبروك وكريستين كاجياو، من الحضور لأجل إنقاذ الحشرات وتجميعها خلال ساعتين.

وقالت نيوبروك التى كانت تربى النحل لمدة عامين، إن النحل كان هناك بسبب موسم التطريد الذى يحدث فى فصل الربيع.

ووفقا لصحيفة البيان، قال شخص يدعى جيتسهيد البالغ من العمر 39 عاما: "فى الشتاء يدخل النحل فى سبات، لكن فى الربيع يدرك النحل أن الخلية كبيرة جداً ويجب أن تنفصل، مضيفاً أن وجود ملكتين فى الخلية الواحدة غير ممكن، ما يدفع إحداهن إلى المغادرة صحبة نصف أعداد النحل بحثاً عن مكان يتجمعون فيه".