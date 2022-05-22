«جوجل» تطلق خدمة جديدة لمساعدتك على تخطى مقابلات العمل

جدة - نرمين السيد - وتستخدم شركة جوجل التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى لمساعدة المتقدمين فى الاتجاه الصحيح حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة، وتدعو الأداة المرشحين إلى زيادة مهاراتهم واكتساب الثقة من خلال الحصول على رؤى حول الأسئلة المتعلقة بالوظيفة وإجاباتها.
وصممت الشركة أداة فى الأصل لمساعدة جوجل Career Certificate فى التعلم وهى الآن مفتوحة لأى شخص يبحث عن وظيفة، وتعد هذه الميزة جزء من Grow Google، حيث يمكن بمجرد النقر فوق الزر "بدء التدريب" على الموقع، سينقلك إلى صفحة جديدة بها حقول وظيفية مختلفة، اختر المهنة التى تختارها.
بمجرد اختيارك مجالا، ستحصل على خيار الإجابة على خمسة أسئلة مقابلة. بمجرد الانتهاء، ستتمكن من مراجعة إجاباتك واكتشاف الأفكار.
لديك أيضا خيار رؤية جميع الأسئلة مرة واحدة.
تغطى الأسئلة المطروحة الخلفية والظرفية والتقنية، مع الاستفادة من تحويل النص إلى كلام طوال التجربة.
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