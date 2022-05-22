جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور على جمعة، خلال حواره فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة Cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الطفل يعيش حياة نباتية فى أول 40 يوما من الحمل، مشيرا إلى أن الإمام الشافعى قال إن الحياة النباتية تستمر حتى 4 أشهر، وبالتالى الرأى النهائى يكون للطبيب المختص.
وتابع، أنه إذ كان هناك ضرر على المرأة جسديا أو نفسيا أو على الجنين فيكون الإجهاض فى هذه الحالة جائز لكن لا بد من الرجوع إلى الطبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على جمعة يكشف حكم إجهاض الطفل المصاب بعيوب خلقية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.