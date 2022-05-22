على جمعة يكشف حكم إجهاض الطفل المصاب بعيوب خلقية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور على جمعة، خلال حواره فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة Cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الطفل يعيش حياة نباتية فى أول 40 يوما من الحمل، مشيرا إلى أن الإمام الشافعى قال إن الحياة النباتية تستمر حتى 4 أشهر، وبالتالى الرأى النهائى يكون للطبيب المختص.

وتابع، أنه إذ كان هناك ضرر على المرأة جسديا أو نفسيا أو على الجنين فيكون الإجهاض فى هذه الحالة جائز لكن لا بد من الرجوع إلى الطبيب.