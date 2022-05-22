جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم
الحمل
يتحسن وضعك فى العمل، وحاول أن تقلب الأوضاع العاطفية لصالحك.
الثور
اضطراب فى بعض الأمور داخل العمل، وهناك اقتراحات من شريكك العاطفى لتحسين العلاقة.
الجوزاء
عروض لتحسين وضعك المادى، وتحاول الهروب من بعض مسؤولياتك تجاه الشريك.
السرطان
لا تيأس من عراقيل قد تواجهك فى العمل، وسعادة مع الشريك العاطفى بعد انتظار طويل.
الأسد
تخلى عن بعض المشاريع لدعم أحد الأصدقاء، وتتلقى إتصال يفرح قلبك على المستوى العاطفى.
العذراء
تغيير مفاجئ فى العمل، وانتبه لتصرفات شريكك العاطفى تجاهك.
الميزان
يوم جيد فى العمل، ولديك قدرة عالية على الاقناع على المستوى العاطفى.
العقرب
تجنب التصرفات المتسرعة فى العمل فقد تسىء لصورتك، وعاطفيًا: تجنب المجازفة فى العلاقة.
القوس
نشاط وثقة فى العمل، وتعيش مغامرة عاطفية.
الجدى
أفكار براقة ونجاح مهنى، والأمور مع الحبيب تسير بشكل رائع
الدلو
معنويات مرتفعة فى العمل، ولا تفكر فى علاقة عاطفية جديدة.
الحوت
نشاط فى العمل، واقترب من شريكك العاطفى قدر الإمكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحسن الوضع المالى ونجاح مهنى لهؤلاء.. توقعات الأبراج الأحد 22 مايو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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