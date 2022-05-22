أمريكا تعلن العثور على جمجمة عمرها 8 آلاف

جدة - نرمين السيد - أكدت الشرطة الأمريكية، أنه من المقرر إعادة جمجمة غير مكتملة اكتشفها الصيف الماضى اثنان من راكبى زوارق الكاياك فى مينيسوتا، إلى المسؤولين الأصليين، ويقدر عمرها بنحو 8 آلاف عام.





وقال قائد شرطة مقاطعة رينفيل سكوت هابل، إن "راكبى الكاياك عثرا على الجمجمة فى نهر مينيسوتا الناضب بسبب الجفاف على بعد حوالى 180 كيلومترا إلى الغرب من مينيابوليس". وأضاف: "ظن الراكبان أنها قد تكون على صلة بقضية شخص مفقود أو جريمة قتل"، مشيرا إلى أنه أمر بنقل الجمجمة إلى فحص طبى شرعى وفى النهاية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آي)، حيث استخدم عالم أنثروبولوجيا عدلى التأريخ بالكربون لتحديد أنه "من المحتمل أن تكون جمجمة شاب عاش بين عامى 5500 و6000 قبل الميلاد". وقال: "لقد كانت صدمة لنا أن تلك العظمة بهذا العمر". وخلص عالم الأنثروبولوجيا إلى أن "جمجمة الرجل بها تجويف، وربما يشير إلى سبب الوفاة".

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