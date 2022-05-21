لن تصدق ما ستراه.. أقرب فيديو تم تصويره للشمس

جدة - نرمين السيد -

وتمكنت المركبة المدارية الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية «ESA».

المواجهة القريبة من الشمس، التى تعرف باسم «الحضيض» فى 26 مارس، قادمة على مسافة 48 مليون كيلومتر، داخل مدار عطارد، وفقًا لـ «العربية».

ووصلت درجة الحرارة عند هذه المسافة من الشمس إلى ما يقرب من 500 درجة مئوية.

وأثناء دورانها فى المدار، شاهدت المركبة الفضائية الشمس كما لم نراها من قبل، حيث، ولاحظت ميزة جديدة تسمى «القنفذ»، ومشاهد أخرى تفصيلية للأقطاب الشمسية.