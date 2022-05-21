اللبنانية «رنا ضاهر» أول قاضية مسلمة محجبة فى نيوساوث ويلز بأستراليا

جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد - في بيان اليوم السبت - إلى أن هذا القرار يعكس حقيقة اندماج المسلمين داخل المجتمعات الغربية، ودورهم البارز فى مختلف مناحى الحياة، وأن الحجاب لا يُشكل عائقًا أمام المرأة لأداء واجباتها وتولى المناصب الرفيعة في أى بلد.
وأضاف المرصد أن هذه الخطوة لاقت صدى واسعا على مواقع التواصل، حيث استقبل الكثيرون نبأ تعيين القاضية رنا محمود ضاهر، لبنانية الأصل، كأول قاضية مسلمة محجبة فى أستراليا بترحاب، مؤكدين أن القرار يعكس روح التسامح الدينى والتعايش فى الولاية، كما أنه يدلل على أهمية اختيار الكفاءات دون النظر لاعتبارات عنصرية كاللون والدين والعرق.
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