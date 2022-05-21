«طِلعت خطافة رجالة».. زوجان يستقبلان لاجئة أوكرانية فانقلبت حياتهم

جدة - نرمين السيد - وكان الزوج ويدعى تونى جارنيت، ويبلغ من العمر 29 عامًا، يعمل حارس أمن، وهو أب لطفلين، يعيش حياة هادئة وسعيدة مع زوجته لورنا (28 عامًا) وأولاده، إلا أن الوضع تغير تمامًا وانقلبت الأمور، بعد استقبلهما للاجئة الأوكرانية، كما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكانت صوفيا قد فرت من مدينة لفيف الاوكرانية، متجهه إلى إنجلترا، وبعد دخولها المنزل بـ 10 ايام فقط، وقع تونى فى حبها، واكتشفت زوجته لورنا الأمر، فطلبت من صوفيا المغادرة، وفقًا لـ «سكاى نيوز عربية».

وغادرت صوفيا المنزل بالفعل، لكن تبعها تونى، فشعرت الزوجة لورنا بصدمة بالغة جراء ماحدث، حيث انتقلا الاثنين للعيش فى منزل والد تونى.

وبرر تونى موقفه قائلًا: «نخطط لقضاء بقية حياتنا معًا، ونحن متأسفان على الألم الذى تسببنا فيه، لكن المشاعر تجاه صوفيا لم أشعر بها من قبل».

وعلقت صوفيا قائلة:«أحببته من أول نظرة، قصة حبنا كانت سريعة للغاية، أعلم أن الناس سيقولون أننى سيئة، لكن هذا الأمر حدث»، مضيفة أنها خلال تلك المدة القصيرة، توصلت إلى أن تونى لم يكن سعيدًا مع زوجته.

ويبحث الآن تونى وصوفيا على منزل مناسب لهما، كما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دائمة لصوفيا.