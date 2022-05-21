جدة - نرمين السيد - وكان الزوج ويدعى تونى جارنيت، ويبلغ من العمر 29 عامًا، يعمل حارس أمن، وهو أب لطفلين، يعيش حياة هادئة وسعيدة مع زوجته لورنا (28 عامًا) وأولاده، إلا أن الوضع تغير تمامًا وانقلبت الأمور، بعد استقبلهما للاجئة الأوكرانية، كما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.
وكانت صوفيا قد فرت من مدينة لفيف الاوكرانية، متجهه إلى إنجلترا، وبعد دخولها المنزل بـ 10 ايام فقط، وقع تونى فى حبها، واكتشفت زوجته لورنا الأمر، فطلبت من صوفيا المغادرة، وفقًا لـ «سكاى نيوز عربية».
وغادرت صوفيا المنزل بالفعل، لكن تبعها تونى، فشعرت الزوجة لورنا بصدمة بالغة جراء ماحدث، حيث انتقلا الاثنين للعيش فى منزل والد تونى.
وبرر تونى موقفه قائلًا: «نخطط لقضاء بقية حياتنا معًا، ونحن متأسفان على الألم الذى تسببنا فيه، لكن المشاعر تجاه صوفيا لم أشعر بها من قبل».
وعلقت صوفيا قائلة:«أحببته من أول نظرة، قصة حبنا كانت سريعة للغاية، أعلم أن الناس سيقولون أننى سيئة، لكن هذا الأمر حدث»، مضيفة أنها خلال تلك المدة القصيرة، توصلت إلى أن تونى لم يكن سعيدًا مع زوجته.
ويبحث الآن تونى وصوفيا على منزل مناسب لهما، كما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دائمة لصوفيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «طِلعت خطافة رجالة».. زوجان يستقبلان لاجئة أوكرانية فانقلبت حياتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.