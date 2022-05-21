تويتر تطلق تحديثا جديدا لدعم المطورين

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن التحديث الجديد يمنح المطورين وصولاً أكبر بكثير إلى الجداول الزمنية.

ويعد هذا التحديث لواجهة API v2 التى تم إطلاقها مؤخرا من تويتر Twitter، وهى الواجهة التى يستخدمها المطورون للحصول على البيانات، خطوة جديدة، ومشجعة فى رحلة Twitter لدعم المطورين بشكل أفضل.

تمنح ميزة API v2 الجديدة للمطورين طريقة "لاسترداد أحدث التغريدات وإعدادات التغريد التى نشرها المستخدم المصادق عليها والحسابات التى يتابعونها" بعبارة أخرى، يمكن للمطور أن يطلب رؤية البيانات التى يعرضها لك Twitter عندما تقوم بتحميل تطبيق الطرف الأول مع تحديد خيار "أحدث التغريدات"، بحيث يمكن لتطبيقه إظهاره لك بدلا من ذلك.