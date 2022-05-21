جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه تم إطلاق أقمار الاتصالات الثلاثة على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سى"، ودخلت جميعا إلى المدار المحدد، حيث ستضطلع هذه الأقمار الصناعية بعمليات الاختبار والتحقق من تكنولوجيا الاتصالات فى المدار. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 421 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق 3 أقمار صناعية لاختبار الاتصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.