موقع تويتر يعلق حساب منصة ترامب

وذكرت الصحيفة فى خبرها، أنه "تم حظر الحساب بعد أيام قليلة من إنشائه، حيث تظهر التغريدات المؤرشفة أنه لم يكن هناك سوى مشاركات ترامب".
وأعلن الرئيس الأمريكى السابق فى أكتوبر 2021، عن إنشاء مجموعة "TMTG" الإعلامية، والتى ستطور شبكة اجتماعية جديدة تحت قيادتها تسمى "Truth Social – الحقيقة الاجتماعية"، وستكون نتيجة اندماج بين "Digital World Acquisition Group" وهياكل وسائل الإعلام الخاصة بترامب.
وفى الأسابيع الأخيرة من ولايته كرئيس للولايات المتحدة، حرم ترامب من فرصة الكتابة على "تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام" بعد وقت قصير من محاولة أنصاره منع الكونغرس الأمريكى من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، والتى فاز بها الرئيس الحالى عن الحزب الديمقراطى جو بايدن.
من جهته، قال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، والذى اشترى موقع "تويتر" مطلع الشهر الجاري، إن "الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ستتاح له الفرصة للعودة إلى هذه الشبكة الاجتماعية".
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