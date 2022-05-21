«واتسآب» تطلق ميزة جديدة للشركات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن واتسآب يعد أحد أنظمة المراسلة الأساسية العديدة التى أطلقت فيها ميتا Meta المزيد من الميزات التى تركز على التسوق.
وستتيح الميزة الجديدة التطبيقات المختلفة من التواصل مع بعضها البعض، وتتيحها منصة واتسآب WhatsApp لمزيد من الشركات وستكون مجانية للشركات الصغيرة.
وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Meta، إن التطوير سيساعد الشركات على تخصيص تجربتها.
وقال عند الإعلان عن الخدمة الجديدة: "تلتقى أفضل الخبرات التجارية بالناس أينما كانوا".
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