الإفتاء تحذر من تدخل الأقارب فى شئون الزوجين الشخصية: مشكلة حقيقة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن كلًّا من الزوجين ينحاز لأهله، والخطر أن يصل الأمر إلى أن تتحذ الحماة -أم الزوج أو أم الزوجة- موقف العدو الذى يقف بالمرصاد لزوج ابنتها أو زوجة ابنها، وتتصيد الأخطاء وتستغلها فى سبيل تعكير صفو الحياة الزوجية.

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