«رينو» الفرنسية تكشف النقاب عن سيارة تعمل بخلية وقود هيدروجينية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" أن الإطلاق يتزامن مع الوقت الذى لا تزال فيه شركة صناعة السيارات الفرنسية تكافح من أجل اللحاق بمنافسيها فى السباق لإنتاج سيارات أنظف وأكثر صداقة للبيئة.

وأطلقت رينو على سيارتها الهيدروجينية اسم "Scenic Vision" ولن تكون متاحة تجاريا حتى 2030-2032، فى حين أن نسخة كهربائية بالكامل ستصل إلى السوق فى عام 2024.