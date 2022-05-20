«عشق الحضارة».. مطربة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون (صور) 

جدة - نرمين السيد - جلسة التصوير جاءت من أجل الترويج لحملة "توت عنخ آمون" لتشجيع السياحة إلى الأماكن الأثرية المصرية، وصناعة تماثيل مستنسخة طبق الأصل من أشهر التماثيل الفرعونية وتصديرها للمتاحف العالمية.

ومؤخرا أطلقت الحملة تماثيل طبق الأصل لتابوت الملك الفرعونى "توت عنخ آمون" وقناعه الذهبى المميز بنفس المقاييس الهندسية، ونفس الحلى الذهبية والماسية والزمردية التى تزينه، حيث تصل تكلفة تابوته المصنع 6 ملايين جنيه مصرى.

إليز ليبيك، هى مطربة أمريكية الأصل تستقر فى مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب "ka healing"، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار"، واستوحت لقبها الغريب من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.