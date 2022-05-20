جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى اليوم الجمعة، أن ميزة التحكم الأبوى الجديدة ستسمح للآباء بمعرفة أصدقاء ابنهم المراهق على التطبيق، بالإضافة إلى الأشخاص الذين كانوا يتراسلون معهم على مدار الأيام السبعة الماضية.
وأثار إيفان شبيجل الرئيس التنفيذى لشركة Snap، العرض المخطط لأول مرة خلال مقابلة فى أكتوبر الماضى، حيث أوضح أن الميزة ستمنح الآباء رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، ونأمل أن تجعلهم يشعرون براحة أكبر مع التطبيق.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه التطبيق عن إضافة ميزة جديدة، تساعد مستخدميه على مشاركة المقالات الإخبارية كقصص.
وتخضع ميزة "اختبار القصص الديناميكية" للاختبار، لأجل السماح بمشاركة المقالات الإخبارية تلقائيا فى قصص على منصة Discover من خلال موجزات RSS الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Family Center.. ميزة جديدة لـ«سناب شات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.