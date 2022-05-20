Family Center.. ميزة جديدة لـ«سناب شات»

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى اليوم الجمعة، أن ميزة التحكم الأبوى الجديدة ستسمح للآباء بمعرفة أصدقاء ابنهم المراهق على التطبيق، بالإضافة إلى الأشخاص الذين كانوا يتراسلون معهم على مدار الأيام السبعة الماضية.

وأثار إيفان شبيجل الرئيس التنفيذى لشركة Snap، العرض المخطط لأول مرة خلال مقابلة فى أكتوبر الماضى، حيث أوضح أن الميزة ستمنح الآباء رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، ونأمل أن تجعلهم يشعرون براحة أكبر مع التطبيق.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه التطبيق عن إضافة ميزة جديدة، تساعد مستخدميه على مشاركة المقالات الإخبارية كقصص.

وتخضع ميزة "اختبار القصص الديناميكية" للاختبار، لأجل السماح بمشاركة المقالات الإخبارية تلقائيا فى قصص على منصة Discover من خلال موجزات RSS الحالية.