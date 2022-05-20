حديقة حيوانات مكسيكية تقدم وجبات مثلجة للنمور والقرود (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجبات مثلجة قدمتها حديقة حيوانات مكسيكية للنمور والقرود، للتخفيف من وطأة حرارة الطقس، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وعمل عمال الحديقة الحيوانات فى مدينة ميريدا بجنوب المكسيك على تحضير وجبات متنوعة أعدت خصيصا لتناسب احتياجات كل نوع.





وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. حديقة حيوانات مكسيكية تقدم وجبات مثلجة للنمور والقرود»، فالقرود الجواتيمالية السوداء تلقت مصاصات مصنوعة من الفاكهة والعصير أقبلت عليها بنهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لما جاء فى التقرير فإن النمور المنقطة، استمتعت بوجبات مكونة من لحوم الأرانب والدجاج المجمدة والتى جرى تعليقها على إحدى الأشجار حتى تتمكن الحيوانات من اللهو بها وتجديد نشاطها.

وفى حظيرة النمور جرى ملء الأحواض بالطين والماء حتى تستمتع بحمام بارد يساعدها على الانتعاش، وقال قائمون على الحديقة إن حمامات الماء والطين تساعد النمو على التخلص بشكل طبيعى من الطفيليات، بالإضافة إلى أنها تحمى جلودها من الجفاف، ويأتى كل ذلك فى إطار تقديم حديقة الحيوانات وجبات مثلجة للنمور والقرود من أجل تخفيف حدة درجات الحرارة عليها.