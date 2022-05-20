وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. حديقة حيوانات مكسيكية تقدم وجبات مثلجة للنمور والقرود»، فالقرود الجواتيمالية السوداء تلقت مصاصات مصنوعة من الفاكهة والعصير أقبلت عليها بنهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ووفقا لما جاء فى التقرير فإن النمور المنقطة، استمتعت بوجبات مكونة من لحوم الأرانب والدجاج المجمدة والتى جرى تعليقها على إحدى الأشجار حتى تتمكن الحيوانات من اللهو بها وتجديد نشاطها.
وفى حظيرة النمور جرى ملء الأحواض بالطين والماء حتى تستمتع بحمام بارد يساعدها على الانتعاش، وقال قائمون على الحديقة إن حمامات الماء والطين تساعد النمو على التخلص بشكل طبيعى من الطفيليات، بالإضافة إلى أنها تحمى جلودها من الجفاف، ويأتى كل ذلك فى إطار تقديم حديقة الحيوانات وجبات مثلجة للنمور والقرود من أجل تخفيف حدة درجات الحرارة عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حديقة حيوانات مكسيكية تقدم وجبات مثلجة للنمور والقرود (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.