OPPO تطلق مسابقة لعشاق «بابجى موبايل» 

جدة - نرمين السيد - أعلنت "أوبو" إطلاق مسابقة "بابجى موبايل" لمحبى الألعاب فى جميع أنحاء دول الخليج العربى، حيث سيتنافس أعضاء مجتمع محبى الألعاب الإلكترونية ضد بعضهم البعض للحصول على فرصة للفوز بأحدث هواتف أوبو الرائدة.





ودعت "أوبو" مجتمع محبى الألعاب المتميزين فى جميع أنحاء المنطقة من خلال مجموعة من الأنشطة الحماسية والمبادرات الترفيهية، سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، إذ سيكون عشاق الألعاب من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان على موعد لتحدى بعضهم البعض من خلال المشاركة فى إحدى ألعاب بابجى موبايل للحصول على فرصة للفوز بجوائز فى غاية فى الروعة. Oppo Reno8 Pro.. تسريبات تكشف مواصفات أحدث إصدار وذكرت "أوبو" أن هاتفها أوبو رينو7 برو 5G يعد الجهاز المثالى للاعبين المحترفين لهذه اللعبة معززا بتقنيات الاتصال بشبكات الجيل الخامس المدعومة من شريحة معالجة البيانات Dimensity 1200-MAX من ميدياتك، كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجى أيقونى "أوبو جلو" على غطاءه الخلفى مستخدمة تقنية الليزر المباشر للتصوير (LDI) لأول مرة على الإطلاق فى صناعة الهواتف المحمولة.

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