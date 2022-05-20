جمالها استثنائى.. نادين نجيم صاحبة «أجمل وجه فى العالم» (صور)

جدة - نرمين السيد - تعد النجمة نادين نسيب نجيم، واحدة من أشهر نجوم لبنان على الساحة الفنية، بعدما خطفت الأنظار إليها بأعمالها الدرامية المميزة خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها مشاركتها الناجحة فى مسلسلها "صالون زهرة".





نادين، من مواليد 1984، وانطلقت نجوميتها فى عالم الفن من بوابة الأزياء، وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة فى الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها. بدايتها فى التمثيل جاءت من خلال مشاركتها فى مسلسل "خطوة حب" عام 2009، حصلت بعدها على جائزة "الموريكس دور" فى عام 2010، لتنطلق شهرتها فى عالم الفن والتمثيل. حياة نادين نجيم الأسرية، لم تكن بعيدة عن أنظار الجميع، حيث تشارك دائما جمهورها تفاصيل حياتها اليومية ونشاطات أولادها "هافن وجيوفانى"، وصورهما عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد الانفصال عن زوجها ووالد أطفالها، والذى تم فى 2019.

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