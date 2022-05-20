موعد هلال شهر ذى القعدة وأول أيامه فلكيا

جدة - نرمين السيد - يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الإثنين 29 من شـوال 1443 هـ الموافق 2022 / 5 / 30 م "يوم الرؤية".





ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفى القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (8 - 12 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 – 18 دقيقة)، ما عدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر فى كوالالمبور قبل غروب الشمس بخمس دقائق، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1443 هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء 2022 / 5 / 31 م.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.