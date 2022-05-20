200 ألف دولار للفائز.. حملة لتنظيف المحيط فى العالم الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وكجزء من الحملة الخيرية "لننظف المحيطات"، تم إطلاق لعبة فى العالم الافتراضى للمنظمة الخيرية، ويمكن للمستخدمين المساهمة لقضية خير فى العالم الحقيقى عن طريق شراء أرض فى مناطق معينة من العالم الافتراضى وتنظيفها، من خلال شراء الأرض، تتاح لهؤلاء فرصة الفوز بما قيمته 200 ألف دولار من العملة المشفرة NXTT و5 قطع نقدية غير قابلة للتبادل فريدة أنتجتها تاينى ويستلاند، و20% من إجمالى العائدات التى يتم تحقيقها فى الحملة ستذهب إلى منظمة سى تيرتلز لدعم مشاريع جمع النفايات البلاستيكية التى ستتم فى نفس المواقع ولكن فى العالم الحقيقى.

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وأوضحت نويمى ماغيار، رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات المنظمة لهذه الحملة:"من خلال هذه الحملة، نقوم ببناء جسر بين العالم الافتراضى والعالم الواقعى، حيث يمثل الجسر المسؤولية الاجتماعية، وإلى هذه التجربة بأكملها، نضيف ميزة إضافية باستخدام ميزة إنتاج الألعاب، على الرغم من أن أعضاء مجتمعنا بعيدون فعليا عن المواقع التى ستنفذ فيها منظمتنا الشريكة، مشاريعها لتنظيف المحيط من المواد البلاستيكية، يمكن للمستخدمين المشاركة بنشاط فى مهمة التخلص من النفايات البلاستيكية فى المحيط".