محكمة روسية تجمد أصول وممتلكات الفرع الروسى لـ«جوجل»

جدة - نرمين السيد - ووافقت المحكمة الروسية على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذ المطالب الواردة فى الدعوى، وجمدت الأصول التابعة للفرع الروسى من جوجل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس.
يأتى ذلك بعد أن تقدم الفرع الروسى لـ "جوجل" إلى محكمة التحكيم ببلاغ عن إفلاسه و"استحالة الوفاء بالتزاماته المالية".
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