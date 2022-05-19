جدة - نرمين السيد - نشر مارك زوكربيرج، مؤسس ومدير شركة «ميتا»، صورة جديدة له مع زوجته بريسيلا تشان عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



جدة - نرمين السيد - نشر مارك زوكربيرج، مؤسس ومدير شركة «ميتا»، صورة جديدة له مع زوجته بريسيلا تشان عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وكتب زوكربيرج، قائلاً: "10 سنوات متزوجين ونصف حياتنا معًا.. نخب المزيد من المغامرات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسس «فيسبوك» يحتفل بعيد زواجه العاشر مع زوجته: نخب مغامرة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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