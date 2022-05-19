جدة - نرمين السيد - صرح مصدر يابانى مطلع، اليوم الخميس، أن اليابان والولايات المتحدة تعتزمان الإعلان عن طموحهما المشترك لتحقيق هبوط مستقبلى على سطح القمر بواسطة رائد فضاء يابانى فى وثيقة من المقرر أن تصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى طوكيو.





وبحسب المصدر الذى رفض الكشف عن هويته وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإن الإعلان الذى سيدلى به رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكى جو بايدن سيكون جزءا من مشروع أرتميس والذى يشكل جهدا دوليا تقوده الولايات المتحدة لتعزيز استكشاف القمر وإرسال رواد فضاء فى نهاية المطاف فى بعثات إلى المريخ. جو بايدن عن الحرب فى أوكرانيا: إبادة جماعية ومن المقرر أن يتلقى القادة يوم الإثنين المقبل، على أن تصدر الوثيقة عقب الاجتماع، حيث ستشمل أيضا خطة لإبرام اتفاق فى عام 2023 بشأن توسيع التعاون الثنائى فى استكشاف الفضاء على مدى العقود العديدة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة اليابان وأمريكا للسيطرة على سطح القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.