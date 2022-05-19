موقع أسترالى شهير يسلط الضوء على أبرز 7 شواطئ فى مصر تجذب السائحين

جدة - نرمين السيد - سلط موقع Lonely Planet "لونلى بلانيت" الأسترالى الشهير الضوء على سبعة شواطئ بالمقصد السياحى المصرى والتى يجب على السائحين الاستمتاع بها أثناء زيارتهم لمصر؛ وذلك فى تقريره تحت عنوان "أفضل سبعة شواطئ فى مصر: من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر وخليج العقبة".





وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى المقومات الأثرية الفريدة للمقصد السياحى المصرى من أهرامات الجيزة العريقة ووادى الملوك بالأقصر، والتى تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، إلا أنه يتميز أيضا بسواحل رائعة تحتوى على منتجعات فاخرة تتيح الفرصة للاستمتاع بالغوص فى مياه البحر الأحمر الصافية والحياة البحرية الخلابة. هذا بالإضافة إلى الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وألقى التقرير الضوء على شواطئ الساحل الشمالى وخاصة مدينة العلمين الجديدة وخليج ألماظة، حيث تتميز شواطئ هذا الساحل بأن رمالها بيضاء نقية ومياهها زرقاء صافية بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات والمطاعم الراقية، كما تتميز بالمناظر الهادئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط وإمكانية الاستمتاع بالرياضات الشاطئية مثل ركوب الأمواج الشراعية والتجديف بالكاياك.

وأبرز التقرير أيضا شواطئ البحر الأحمر، مشيرا إلى شواطئ مدينة دهب والتى وصفها بالمكان المثالى للعودة إلى الطبيعة والاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة البحرية المتعددة التى يمكن ممارستها.

كما تحدث التقرير عن خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، حيث وصف شواطئه بأنها ذات رمال بيضاء تتناغم بشكل جميل مع المياه الفيروزية العميقة للبحر الأحمر، حيث يستمتع السائحين بالسباحة وبممارسة رياضة الغوص.

أما خليج فيورد والذى يقع على بعد 15 كيلومترًا جنوب مدينة طابا، أعتبره التقرير أفضل شاطئ للغوص حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بالغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الفريدة والتنزه عبر الجبال.

وفى مدينة الغردقة، أوضح التقرير أن السائح يمكن أن يستمتع فيها برحلة بحرية رائعة لمشاهدة الدلافين فضلا عن الاستمتاع بمناظر غروب الشمس الخلابة، وممارسة رياضة الغوص.

وتحدث التقرير أيضا عن شاطئ النيزك والذى يقع على بعد 13 كم جنوب مدينة مرسى علم حيث المياه الدافئة على مدار العام ويعتبر أعجوبة مذهلة.