دراسة تكشف مفاجأة عن بول الدلافين (صور) 

جدة - نرمين السيد - وذكر معد الدراسة جايسون بروك لوكالة "فرانس برس"، بأنه اكتشف نمطا جديدا عن حياة الدلافين وطريقة تعرفها على الدلافين المقربة لها عن طريق تذوق البول.

وأضاف جايسون، بأن الدلافين تتعرف على أجناسها عن طريق بقاء أفواهها مفتوحة وتتذوق بول الدلافين المألوفة لها لفترة أطول من تناولها بول تلك غير المألوفة.

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وأشارت الدراسة بأن التلوث البحرى مستقبلا سيقف عائقا أمام قدرة الدلافين فى التعرف على متجانساتها، ويمنع بكل تأكيد الذكور من التعرف على الإناث القادرة على التكاثر.