سؤال طريف فى العراق والسبب ريال مدريد

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جدة - نرمين السيد - وطرح أستاذ اللغة العربية سؤالًا طريفًا على تلامذة الصف الخامس العلمى وهو عن نوع الجملة التالية:
"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أى فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا كريال مدريد، فهو فريق أى فريق".
وانقسمت التعليقات على هذا السؤال بين من اعتبره طريفًا وبعيدًا من الجمل الأدبية التقليدية ويزيد حبّ اللغة العربية وبين من اعتبره سخيفًا دون المستوى الذى يجب تدريسه لتلامذته. فيما وصل البعض إلى المطالبة بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.
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