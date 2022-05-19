ألمانية تحبس القطط.. سبب غريب

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "راين نيكار تسايتونج" الألمانية، قرار السلطات فى بلدة فالدورف جنوب غربى البلاد، يلزم أصحاب القطط، بإبقاء حيواناتهم الأليفة فى منازلهم حتى نهاية أغسطس المقبل، لحماية طائر نادر خلال موسم تكاثره.





ويهدف القرار إلى المساعدة على إنقاذ الطيور من نوع "القبرة المتوجة"، التى تضع أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالى فريسة سهلة للقطط، وفقا لموقع "سكاى نيوز عربية" الإخبارى. ويأتى هذا القرار المثير للجدل فى ألمانيا، بينما انخفض عدد الطيور فى غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة. وينطبق هذا القرار على جميع القطط فى جنوب البلدة على أن يظل ساريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه أثار مشاعر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.

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