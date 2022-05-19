القومية للاستشعار من البعد تبحث آليات التعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بشأن استقبال الهيئة د. على الدوسرى رئيس الجمعية الجغرافية السعودية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات فى المجالات العلمية والتعليمية.





وأعرب د.محمد زهران عن ترحيبه وسعادته بالزيارة، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية وتطورها فى مختلف المجالات، مستعرضا رؤية ورسالة الهيئة، وأهدافها، والأنشطة والخدمات التى تقدمها فى المجالات المختلفة، وأهم المشروعات المحلية والدولية التى تشارك فيها، والمعامل المركزية المتخصصة بالهيئة التى تقوم بخدمة مجالات العمل بالهيئة، والمتخصصين بالمراكز البحثية والجامعات المصرية.

وأبدى زهران اهتمامه بتوثيق روابط التعاون المشترك بين الجانبين، بما يحقق رسالتهما النبيلة فى خدمة الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى، وأهدى سيادته درع الهيئة لرئيس الجمعية الجغرافية السعودية تقديرا لزيارته. وأعرب د.على الدوسرى رئيس الجمعية الجغرافية السعودية عن تقديره وامتنانه بحفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود مصر فى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المصرية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجمعية الجغرافية السعودية بصدد المشاركة فى منتدى عن البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض، والذى سيتم خلاله عرض أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والجمعية فى العديد من الموضوعات، منها: السعودية الخضراء، مكافحة التصحر، استصلاح التربة، كما أهدى درع الجمعية للدكتور محمد زهران تقديرا له.

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