نصفهم من الشباب.. ارتفاع عدد النازحين داخل النرويج 

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمتان غير حكوميتان هما مركز رصد النزوح الداخلى "آى دى إم سى" والمجلس النرويجى للاجئين "إن آر سى" فى دراسة أن النزاعات والكوارث الطبيعية أجبرت ملايين الأشخاص على النزوح داخل بلدانهم عام 2021، ما رفع العدد الإجمالى للنازحين إلى مستوى قياسى.





وقالت الدراسة، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إن عدد النازحين داخليا بلغ 59 مليون عام 2021 نصفهم تقريبا تقل أعمارهم عن 18 عاما. يذكر أن المجلس النرويجى للاجئين هو منظمة إنسانية غير حكومية نرويجية تختص بمساعدة الناس وحقوق الإنسان، فى الدول التى تستضيف اللاجئين وتحسين معيشتهم من مواد غذائية وغيرها من متطلبات الحياة أو التى يكون فيها النزوح الداخلى ومقره الرئيسى مدينة "أوسلو". يشار إلى أن مركز رصد النزوح الداخلى يهدف إلى دعم وتعزيز الاستجابات الدولية والوطنية لحالات النزوح الداخلى، واحترام حقوق النازحين داخليا الذين غالبا ما يشكلون أضعف الفئات فى العالم، كما أنه يرمى أيضا إلى تشجيع إيجاد الحلول الدائمة للنازحين داخليا سواء من خلال العودة أو الإدماج المحلى أو التوطين فى مناطق أخرى من البلاد.

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