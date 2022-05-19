لقطات مذهلة للشمس عن قرب (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور قوة تأثير الموجة المدارية للشمس، والتى تشبه أشواك القنفذ.
الصور تم التقاطها فى 26 مارس الماضى، وكشف العلماء أن هذه الصور ستكون مفيدة للغاية للتنبؤ بالطقس والأحوال الجوية فى الفضاء، وجميعها عوامل تؤثر فى رواد الفضاء والتقنيات ذات الصلة.
ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن كارولين هاربر، رئيسة قسم علوم الفضاء فى وكالة الفضاء البريطانية، قولها بإن هذه الصور تمثل أقرب ما رأيناه من الشمس.
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