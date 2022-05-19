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لقطات مذهلة للشمس عن قرب (صور) 

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أحمد رمضان 2022-05-19 08:54 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور قوة تأثير الموجة المدارية للشمس، والتى تشبه أشواك القنفذ. 

لقطات مذهلة للشمس

 

الصور تم التقاطها فى 26 مارس الماضى، وكشف العلماء أن هذه الصور ستكون مفيدة للغاية للتنبؤ بالطقس والأحوال الجوية فى الفضاء، وجميعها عوامل تؤثر فى رواد الفضاء والتقنيات ذات الصلة.

لقطات مذهلة للشمس
لقطات مذهلة للشمس

 

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن كارولين هاربر، رئيسة قسم علوم الفضاء فى وكالة الفضاء البريطانية، قولها بإن هذه الصور تمثل أقرب ما رأيناه من الشمس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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