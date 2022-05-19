تهرب مخدرات إلى السجن.. الشرطة تلقى القبض على حمامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع "العربية"، فيديو بعنوان ضبطت بالجرم المشهود.. اعتقال حمامة بحوزتها قنب ومخدرات بعد أن هبطت داخل أحد السجون فى بيرو.

وبين الفيديو لحظة القبض على الحمامة، والمخدرات التى كانت بحوزتها.

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وفى وقتٍ سابق، ألقى مسؤولون فى الهند القبض على طائر مشتبه فيه، معتقدين أنه جاسوسًا لصالح لأحد الدول الأجنبية.

ويشتبه المسؤولون أن الحمامة تحمل رسالة مشفرة معربين عن اعتقادهم بأنها مدربة على التجسس لصالح باكستان، وفقًا لـ"سكاى نيوز".

ووجد سكان المنطقة ورقة مربوطة فى قدمها وبها أرقام، الأمر الذى دفعهم إلى الإبلاغ، وحاولت الأجهزة الأمنية فك الشفرة الموجودة فى أحد أرجل الحمامة.

وتوصل القرويين الهنود أن الحمامة أطلقت على يد امرأة باكستينية، لذلك قاموا بتسليمها إلى الأجهزة الأمنية.

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فى العادة، يربط الباكستانيون حمامهم بعلامات توضع فى أرجلها من أجل الإشارة إلى ملكيتها.. لكن الأمر الذى يشير إلى احتمال تورط الحمامة فى التجسس، هو أن البلدين استخدما الطيور طوال النزاع فى أعمال نقل المعلومات.