حصلت على البكالوريوس أثناء تواجدها فى المستشفى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - دخلت جادا سايلز فى المخاض فى 13 مايو قبل يوم من حفل تخرجها فى جامعة ديلارد بولاية لويزيانا الأمريكية، حيث كان من المفترض أن يتم الاحتفال فى 14 من الشهر ذاته، لذلك، عندما أخبرت مسؤولى الكلية عن وضعها، أصدروا قرارا استثنائيًا بشأنها.

وصل الدكتور والتر كيمبرو رئيس الجامعة، الذى كان يرتدى رداءً احتفاليًا، إلى غرفة مستشفى التى كانت فيها جادا ومنحها درجة البكالوريوس أمام أفراد عائلتها والمولود الجديد.

وكانت جادا ترتدى أيضًا زى التخرج مع طفلها الصغير، وتم التقاط اللحظة بالكاميرا وكان الفيديو رائعًا جدًا بحيث لا يمكن تفويته.

ويقول كيمبرو: "جادا دخلت المخاض مساء الجمعة، وأرسلت إليّ رسالة نصية فى حوالى الساعة 4:30 صباحًا يوم السبت تقول إنها على وشك الولادة، وأنجبت الطفلة فى يوم تخرجها، 14 مايو. لذلك انتقلنا إلى المستشفى حتى أتمكن من إنهاء فترة ولايتى بالطريقة الأكثر خصوصية".