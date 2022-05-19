توقعات الأبراج اليوم الخميس 19 مايو 2022.. اعرف حظك

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

واصل النجاح فى العمل فأنت قادر على تحقيق أهدافك، وحالة من الاستقرار على المستوى العاطفى.

الثور

حدد أهدافك فى العمل، وفكر جيدًا فى علاقتك العاطفية.

الجوزاء

اعمل بجد وتركيز، وحاول أن تكون على قدر المسؤولية.. وأنهِ الخلافات بينك وبين شريكك العاطفى.

السرطان

نجاحات فى العمل، وتحسن نسبى فى العلاقة العاطفية

الأسد

واصل السعى لتحقيق أحلامك، وحافظ على خصوصية علاقتك بالشريك العاطفى.

العذراء

تتمكن من العمل فى أصعب الظروف، ابحث عن عيوبك وأصلحها لتحافظ على علاقتك مع شريكك العاطفى.

الميزان

تّحلَّ بالصبر والهدوء فى العمل، وذكائك العاطفى يساهم فى إنجاح العلاقة.

العقرب

تنجز كثيرا من الأعمال ويعتمد عليك مديرك، حاول إيجاد الطريقة المناسبة للتواصل مع شريك حياتك.

القوس

تستطيع التعامل مع الواقع، وعبّر عن مشاعرك لشريكك العاطفى.

الجدى

صب كل تركيزك فى العمل وابتعد عن التوتر، وارفض فى علاقتك العاطفية أن تكون على الهامش.

الدلو

تخلص من مشكلات الشخصية فلديك بداية جديدة فى العمل قريبًا، والعلاقة مع الشريك العاطفى تتحسن.

الحوت

استمر فى نشاطك لتحقيق الأهداف، وحاول أن تعطى شريك حياتك وقتا كافيا.