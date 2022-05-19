خلى بالك.. هذه التطبيقات تسرق بياناتك الشخصية وكلمة مرور فيسبوك

جدة - نرمين السيد - تشق برامج التجسس الخطيرة طريقها إلى متجر "جوجل بلاى" بين الحين والآخر، حيث يشير أحدث تقرير صادر عن شركة "ترند مايكرو"، وهى شركة للأمن السيبرانى، إلى أن أكثر من 200 تطبيق لـ "أندرويد" تحتوى على برنامج تجسس محفوف بالمخاطر يسمى "Facestealer".





وكشف التقرير إلى أن برنامج التجسس لا يمكنه سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين فحسب، بل يمكنه أيضًا سرقة كلمات مرور "فيسبوك" وعديد من التفاصيل الأخرى.

ولفت إلى أن أكثر من 200 تطبيق مع برنامج تجسس "Facestealer"، عثر "Trend Micro" على أكثر من 40 تطبيقًا مزيفًا لمعدن العملة المشفرة التى كانت تحاول سرقة أموال التشفير وجمع معلومات حساسة دون إذن المستخدمين، وأشارت تقارير إلى أن هناك أكثر من 100 ألف عملية تثبيت لبعض هذه التطبيقات.

تتضمن بعض التطبيقات التى كانت تجمع معلومات حساسة للمستخدم دون قصد، "Daily Fitness OL"، و"Panorama Camera"، و"Business Meta Manager"، و"Swam Photo"، و"Enjoy Photo Editor"، و"Cryptomining Farm Coin"، و"Photo Gaming Puzzle".

ووفقًا للتقارير، أحاطت "جوجل" علما ببرامج التجسس وأزالت التطبيقات المصابة بـ "Facestealer" على الفور، ومع ذلك، يجب على المستخدمين الذين لديهم أى من هذه التطبيقات مثبتة على هواتفهم الذكية حذفها على الفور حتى لا يجمعوا أى تفاصيل شخصية أخرى.

تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة فى الماضى، حيث أزالت "جوجل" مئات وآلاف التطبيقات المصابة ببعض أو أى نوع آخر من برامج التجسس.

وعلى الرغم من أن "جوجل" قد أدخلت سياسات صارمة لمتجر "Play" فى الماضى، تجد برامج التجسس الخطيرة هذه طريقها إلى المتجر بين الحين والآخر.

ولذلك، يجب أن يكون المرء حذرًا للغاية فى تثبيت التطبيقات من متجر "Play" على أجهزة أندرويد الخاصة بهم.

وفيما يلى بعض النقاط التى يجب وضعها فى الاعتبار:

قم دائمًا بتنزيل التطبيقات التى تم تطويرها من قبل الشركات الرسمية، وينصح بالتحقق من اسم المطور.

من الأفضل التحقق من تصنيف التطبيق قبل التثبيت.

لا توفر مطلقًا إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك أو أى تفاصيل أخرى لأى تطبيق.

تحقق من صفحة المعلومات لجميع التطبيقات التى ترغب فى تنزيلها.

قم بتنزيل التطبيقات فقط من الأنظمة الأساسية الرسمية مثل "بلاى ستور".