مازيبوكو.. أكبر معمرة على الأرض والسر فى السبانخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وولدت مازيبوكو فى 11 مايو 1894. مازيبوكو لديها 7 أبناء، اثنان منهما على قيد الحياة ويبلغ عمرهما 83 و81 عاما، و50 من الأحفاد وأبناء الأحفاد. وتنسب مازيبوكو الفضل لحياتها الطويلة إلى طبق سحرى وهو عبارة عن مزيج من الحليب الطازج والسبانخ.

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