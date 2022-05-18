هيباتيا.. اكتشاف معلومات مثيرة عن الحجر الفضائى المصرى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة إلى أن الجسم الفضائى الذى بقى نواة مذنب يحتوى على آثار انفجار هائل بحسب «العربية».
وأوضحت الدراسة أن حجر هيباتيا ما هو إلا قطعة من الصخور الحاملة للماس، ولا توجد فيها صفات مميزة من قشرة الأرض.
وقالت الدراسة إن أصل هذا الحجر من خارج كوكب الأرض، وذلك بناءً على الخصائص النظيرية للأرجون والنيون والهيليوم والزينون والنيتروجين.
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