أصغر طيار فى العالم ينهى زيارته للأقصر

جدة - نرمين السيد - أنهى أصغر طيار فى العالم مارك روثرفورد " البالغ من العمر 16 سنة، اليوم/الأربعاء/، زيارته لمحافظة الأقصر، بعد الاستمتاع بالمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربى والشرقى.





واستقل طائرته الخاصة متجهاً لدولة السودان ليستكمل رحلته وتحطيم الرقم القياسى لموسوعة "جينيس" كأصغر طيار يقوم برحلة حول العالم بطائرته الخاصة بزيارة 52 دولة.

وأعرب روثرفورد عن سعادته الكبيرة بزيارة مصر عامة والأقصر خاصة..وقال إنه يستهدف زيارة العديد من الدول حول العالم؛ بدأها من مطار صوفيا فى بلغاريا؛ وسوف تنتهى الرحلة فى نفس المطار.

وقدم روثرفورد شكره للقائمين على مطار أكتوبر؛ وعلى حفاوة الاستقبال؛ وكذلك القيادات الأمنية لما شهده من سهولة إجراءات الوصول والسفر وتلبية وتسهيل طلبه لزيارة أهرامات الجيزة وزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبرين الغربى والشرقى، مشيدا بعظمة القدماء المصريين بتشيدهم تلك الآثار الرائعة؛ الشامخة رغم تلك العصور.

وأكد، أن مصر وإيطاليا تعتبران من ضمن أفضل الدول التى قام بزيارتها خلال رحلته حول العالم.

ومن جانبه، قال الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى بالأقصر - فى تصريح صحفى - إنه استقبل مارك روثرفورد أصغر طيار فى العالم فى مطار الأقصر الدولى، ورافقه فى رحلة مبهجة لمدة 24 ساعة زار خلالها معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحف التحنيط للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة واستمع لشرح مفصل عن تاريخ ملوك الفراعنة واستمتع أيضاً بزيارة البر الغربى " مقابر وادى الملوك والملكات؛ وتوت عنخ آمون؛ والملكة الحسناء نفارتيتى.