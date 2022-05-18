هواوى تطلق الساعة الذكية Watch GT 3 Pro بأحجام مختلفة

جدة - نرمين السيد - وتتوفر الساعة الذكية بأحجام مختلفة للشاشة، حيث يأتى النموذج الأول منها «حجم 43» بشاشة 1.32، والنموذج الثانى «حجم 46» يأتى بشاشة حجم 1.43. وتتميز Watch GT 3 Pro بشاشة AMOLED بتصميم من السيراميك وطبقة حماية من الزجاج Sapphire، وتحتوى الساعة على زر تاج تقليدى، وكذلك زر فى الجانب الأيمن.

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