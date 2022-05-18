«دينيسوفان» .. اكتشاف صنف جديد من البشر عاش قبل 164 ألف عام

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة المنشورة فى مجلة «Nature» العلمية إلى أن هذا الصنف من البشر عاش فى سيبيريا والصين فى جنوب شرق آسيا. وأوضح كليمان زانولى، عالم الأنثروبولوجيا القديمة بجامعة بوردو فى فرنسا ومؤلف الدراسة، أن بشر «دينيسوفان» عاشوا فى مجموعة واسعة من البيئات، وتكيفوا مع الظروف القاسية من الجبال الباردة فى ألتاى فى روسيا والتبت فى الغابات الاستوائية.

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