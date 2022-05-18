جبنة بالخيار والطماطم.. أكلات مفضلة لـ الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - الشيف الملكة إليزابيث الثانية

وكشفت دارين ماكجرادى، الشيف الملكى السابق، عن 3 شطائر تعشقها ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية" منذ طفولتها وحتى الآن.

ويعد دارين هو الشيف الذى خدم الملكة لمدة 15 عاما، لذا أعلن لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، عن أبرز الأطعمة التى تعشقها الملكة.

أطعمة تعشقها الملكة إليزابيث

وأشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية، كانت تعشق تناول فطيرة المربى مع شاى خلال فترة بعد الظهر بالإضافة إلى نوعين آخرين من الأطعمة.

فطيرة المربى

وأوضح أن إليزابيث كانت تأكل فطيرة "Jam Pennies" منذ أن كانت طفلة صغيرة، وهى عبارة عن فطائر صغيرة مصنوعة من مربى التوت مقطعة إلى دوائر بحجم بنس إنجليزى قديم "عملة إنجليزية قديمة".

وقال أنه كان يتكون من خبز ومربى مع قليل من الزبدة وعادة ما تكون مربى الفراولة، التى كانت تصنع فى قلعة بالمورال من الفراولة الإسكتلندية الموجودة فى حدائقها، وبعدها يتم لصق قطعتين من الخبز معا ثم قطعها دائرى فى منتصف الخبز.

فطيرة الخيار

وأضاف بأنها تحب أيضا فطيرة الخيار فى الحديقة، والذى كان يقوم بتقشير الخيار مستعينا بمقشرة البطاطس، حتى يصل إلى البذور ثم تقلب، وفعل نفس الشىء مرة أخرى على الجانب الآخر، وإضافة جبنة كريمية مع قليل من النعناع الطازج على الجانبين ثم وضع طبقة من الخيار، ونزع حواف الخبز ثم تقطيعه إلى قطعتين من السندويتشات الصغيرة.

فطيرة الجبن والطماطم

وتابع بأنها كانت تعشق فطيرة الجبن والطماطم الكلاسيكية، والتى تعد من أكثر الفطائر المحببة لها، حيث كان يقوم بتقطيع الطماطم إلى 4 قطع، ثم إزالة البذور والقشرة بعناية ثم وضع شريحتين من الزبدة المملحة على الخبز وبعدها الجبن المبشور.