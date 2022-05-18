البحث العلمى تعلن مد فترة التقدم بمقترحات التكيف مع التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مد فترة التقدم للنداء القومى للباحثين المصريين فى الداخل والخارج عن برامج الأكاديمية للتمويل الأخضر فى مجال "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة" حتى 29 مايو الحالى.





وقال صقر، فى بيان أصدره اليوم ، إن ذلك القرار جاء بناء على طلب مجتمع البحث العلمى المصرى فى اتاحة مزيد من الوقت للتقدم بمقترحات تلبى تطلعات الدولة، ونظراً لأهمية الموضوع وترقب مجتمع البحث العلمى الدولى لمؤتمر المناخ.

وأضاف أن هذا النداء الموجه يأتى ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتكيف مع التغيرات المناخية، فى إطار الدراسة الاستراتيجية التى أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ "COP 27" الذى تُنظمه مصر وسيعقد خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكد أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تضع كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم هذ الحدث العالمى بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.

واوضح أن هذا النداء الذى اطلقته الأكاديمية فى 7 مايو الحالي لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، يهدف لدعم مؤسسات الدولة فى التكيف مع التغيرات المناخية، فى إطار المبادرات التى وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذها من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا تغيرات المناخ بإعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التى تعمل وزارة التعليم العالى على تحقيقها.